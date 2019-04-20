Ночью в Карелии горела иномарка

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Пожар произошел в Сегеже в автомобиле Toyota, сообщили в МЧС Карелии.
В субботу, 20 апреля, в 2.56 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в легковом автомобиле Toyota на ул. Маяковского, у д. 12а. В 3.02 пожар ликвидирован.
Повреждена крыша и заднее сидение автомобиля на площади 1 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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