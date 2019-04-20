Ночью в Карелии горела иномарка

Пожар произошел в Сегеже в автомобиле Toyota, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу, 20 апреля, в 2.56 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в легковом автомобиле Toyota на ул. Маяковского, у д. 12а. В 3.02 пожар ликвидирован.

Повреждена крыша и заднее сидение автомобиля на площади 1 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.