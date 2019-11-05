Ночью в Карелии может подморозить до -22

О погоде на 6 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо- восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -7, -9 градусов, днем будет -4, -6.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, ночью на юге республики возможен небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.



Ветер северный, северо-восточный слабый, на юге – умеренный.

Ночью похолодает до -7, -12 градусов, при прояснениях до -22. Днем потеплеет до -3, -8 градусов, местами будет -13.