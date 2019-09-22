Ночью в Карелии ожидаются заморозки до - 5 градусов

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О погоде на понедельник, 23 сентября, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, завтра на территории республики будет облачно с прояснениями.
Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо-западный умеренный, ночью с порывами местами до сильного.
В ночные часы столбик термометра остановится на отметке 0, -5, местами будет до +3 градусов. Днем температура воздуха составит +3, +8 градусов.
В Петрозаводске будет так облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью температура воздуха составит 0, +2 градуса, днем потеплеет до +4, +6 градусов.
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