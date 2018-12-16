Ночью в Карелии подморозит до минус 17 градусов

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По сообщению карельского Гидрометцентра, 17 декабря на территории республики ожидаются снег, гололед и мороз.
По прогнозам синоптиков, в понедельник в Карелии будет облачно. Местами слабый снег. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный, на юге южный, юго-восточный умеренный.
Столбик термометра ночью опустится до отметки - 6, -11, местами -12, -17 градусов. Днем потеплеет до -4, -9 градусов.
В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -10, -12 градусов, днем -7, -9 градусов.
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