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Новости. Погода
17:00, 16 Декабря 2018
фото: pixabay.com

Ночью в Карелии подморозит до минус 17 градусов

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По сообщению карельского Гидрометцентра, 17 декабря на территории республики ожидаются снег, гололед и мороз.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Карелии будет облачно. Местами слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный, на юге южный, юго-восточный умеренный.

Столбик термометра ночью опустится до отметки - 6, -11, местами -12, -17 градусов. Днем потеплеет до -4, -9 градусов.

В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -10, -12 градусов, днем -7, -9 градусов.

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