Ночью в Карелии подморозит до минус 17 градусов

По сообщению карельского Гидрометцентра, 17 декабря на территории республики ожидаются снег, гололед и мороз.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Карелии будет облачно. Местами слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный, на юге южный, юго-восточный умеренный.

Столбик термометра ночью опустится до отметки - 6, -11, местами -12, -17 градусов. Днем потеплеет до -4, -9 градусов.

В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -10, -12 градусов, днем -7, -9 градусов.