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Ночью в Карелии подморозит до минус 6 градусов

Новости. Погода
17:00, 31 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 1 ноября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра, 1 ноября, в Карелии будет облачно с прояснениями. На севере республики ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью температура воздуха составит -1, -6°С. Днем потеплеет до 0, +5°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная погода прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, южный слабый.

Столбик термометра остановится ночью на отметке -1, -3°С. Днем воздух прогреется до +1,+3°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.

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