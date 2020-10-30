Ночью в Карелии подморозит до минус 6 градусов

О погоде на 1 ноября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, завтра, 1 ноября, в Карелии будет облачно с прояснениями. На севере республики ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Ночью температура воздуха составит -1, -6°С. Днем потеплеет до 0, +5°С.
В Петрозаводске также ожидается облачная погода прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, южный слабый.
Столбик термометра остановится ночью на отметке -1, -3°С. Днем воздух прогреется до +1,+3°С.
Атмосферное давление будет мало меняться.
Комментарии