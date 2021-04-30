Реклама на сайте
Прислать новость
В Кремле надеются остановить падение доходов россиян в этом году 6
30.04.2021 22:00
Мотоциклист протаранил автомобиль и перелетел через капот в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
30.04.2021 19:00
В поселке Карелии утонул 1,5-годовалый ребенок 1
30.04.2021 21:04
Пенсионер погиб под колесами автомобиля на трассе в Карелии 2
Сегодня 11:21
Российские вузы смогут принимать вступительные экзамены дистанционно 1
30.04.2021 21:05
Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии 3
Сегодня 09:25

Ночью в Карелии подморозит до минус 6 градусов

Новости. Погода
17:00, 01 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

О погоде на воскресенье, 2 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье на территории республики ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков. Днем местами пройдут небольшие осадки: мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, на севере западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1, -6°С, днем потеплеет до +4, +9°С, местами до +13°С.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -1, -3°С, днем воздух прогреется +7, +9°С.

Атмосферное давление будет расти.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
25.04.2021, 09:52
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку»
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 20
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»