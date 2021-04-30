Ночью в Карелии подморозит до минус 6 градусов

О погоде на воскресенье, 2 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье на территории республики ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков. Днем местами пройдут небольшие осадки: мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, на севере западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1, -6°С, днем потеплеет до +4, +9°С, местами до +13°С.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -1, -3°С, днем воздух прогреется +7, +9°С.

Атмосферное давление будет расти.