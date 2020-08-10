Ночью в одном из микрорайонов Петрозаводска изменится схема движения транспорта

Временные неудобства будут связаны с демонтажем верхнего строения железнодорожного пути, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ночь с 11 на 12 августа в период с 22.00 до 6.00 пропуск транспорта через железнодорожный переезд на Ключевой улице будет осуществляться по одной полосе. Реверсивное движение на участке организуют в связи работами ОАО "РЖД".

На месте демонтируют верхнее строение железнодорожного пути и восстановят асфальтобетонное покрытие. Подъездной путь "Авангард-2" станции Онежский закрыт для движения поездов с 10 июня 2019 года.

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями Правил дорожного движения.