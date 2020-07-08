Ночью в Петрозаводске фургон столкнулся с легковушкой (ВИДЕО)

Авария произошла ночью на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Дзержинского.

Сегодня, 9 июля, в 1.05 произошло ДТП с участием фургона и легкового автомобиля, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

Фургон двигался по улице Дзержинского в прямом направлении. В это же время легковой автомобиль двигался по проспекту Ленина.

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" и "Сампо.ру" запечатлели произошедшее.

Ранее в Карелии молодых вологжан госпитализировали после столкновения с грузовиком.