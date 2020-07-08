В Карелии молодых вологжан госпитализировали после столкновения с грузовиком (ФОТО)

Авария произошла 8 июля в Лахденпохском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 11.20 водитель автомобиля Volkswagen при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате происшествия пострадали два человека – 20-летний водитель легковушки (не имеющий водительских прав) и его 20-летний пассажир. Молодые люди – жители Вологодской области. Пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мурманчане пострадали в ДТП на трассе в Карелии.