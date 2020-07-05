Мурманчане пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Авария произошла 5 июля в Лоухском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 938 км автодороги "Кола" Санкт-Петербург – Мурманск в 8.20 водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Камаз" в составе с полуприцепом.



В результате происшествия пострадали 34-летний водитель и его 34-летний пассажир (жители Мурманской области).



Мужчины госпитализированы.

Обстоятельства выясняются.



Напомним, в этот же день житель Ленобласти насмерть разбился в Карелии.