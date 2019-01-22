Ночью в Петрозаводске горел дом

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Пожар произошел 22 января на улице Перевалочной, сообщили в МЧС Карелии.
В 3.56 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Первалочной, 13. В 4.22 пожар ликвидирован.
В результате повреждено перекрытие на площади 0,5 кв м.
Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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