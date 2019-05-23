Ночью в Петрозаводске похолодает до ноля

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 24 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу 24 мая будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, юго-восточный умеренный.
Ночная температура составит 0, +2, днем потеплеет до +9, +11 градусов.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Днем на западе местами пройдет кратковременный дождь.
Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, юго-восточный умеренный.
Ночью похолодает до +2, -3,на юге местами до +5, днем воздух прогреется до +6, +11 градусов, на юге местами до +15.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.05.2019, 13:49
18.05.2019, 09:56
16.05.2019, 07:25
20.05.2019, 13:13
17.05.2019, 21:30
Аналитика
22.05.2019 14:33
Обществоведение
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
22.05.2019 10:57
20.05.2019 13:27
20.05.2019 11:46
20.05.2019 09:47
Чтиво
22.05.2019 13:50
Без политики
Вторая половина мая – прекрасное время, за считанные дни распустились почки на деревьях, цветет черемуха, распускаются тополь и береза. Если эта картина вас не радует, значит вы – аллергик. Не спешите запасаться носовыми платками и препаратами от аллергии, решить проблему поллиноза вам помогут в "Костной клинике".
15.05.2019 10:57
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
Медиа
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии