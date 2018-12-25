Ночью в Петрозаводске загорелся балкон одной из квартир

Пожар произошел на проспекте Комсомольском, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В ночь на 25 декабря в 00.01 на пр. Комсомольском, 66 произошел пожар в квартире жилого дома.

В результате повреждено имущество на балконе - 1 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.