Ночью в поселке Карелии минивен наехал на мужчину

В Прионежском районе водитель иномарки сбил 43-летнего мужчину, который ночью шел по дороге, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе 18 ноября около часа ночи в районе дома 36а по улице Верхняя посёлка Бесовец 34-летний водитель автомобиля Toyota Previa совершил наезд на 43-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

В результате ДТП пешеход получил травмы, ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.