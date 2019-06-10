Ночью во вторник в Петрозаводске похолодает до +11

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О погоде на 11 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в понедельник будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью западный, днем – северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +11, +13 градусов, днем потеплеет до +19, +21.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами будут кратковременные дожди.
Ветер ночью западный, северо-западный. Днем – северо-западный, северный умеренный, местами порывистый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +8, +13, на севере республики будет +3, +8 градусов. Днем потеплеет до +17, +22, на севере – +8, +13 градусов.
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