Ночью во вторник в Петрозаводске похолодает до +11

О погоде на 11 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью западный, днем – северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +11, +13 градусов, днем потеплеет до +19, +21.



В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами будут кратковременные дожди.

Ветер ночью западный, северо-западный. Днем – северо-западный, северный умеренный, местами порывистый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +8, +13, на севере республики будет +3, +8 градусов. Днем потеплеет до +17, +22, на севере – +8, +13 градусов.