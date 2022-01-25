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Ночной добычей взломщика на севере Карелии стал корм для животных, сигареты и спиртное

Новости. Криминал
18:00, 26 Января 2022
фото: © politeka.ne

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В Беломорске местный житель нагрянул ночью в закрытый магазин и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник, 18 января, в полицию Беломорского района поступило сообщение от работников продуктового магазина. Они обнаружили, что ночью кто-то выломал дверь и проник в торговое помещение. В числе похищенного оказались алкогольная и табачная продукция, а также корм для животных. Сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 30-летний местный житель, который уже находится под следствием за ранее совершенную кражу из того же заведения.

Мужчина дал признательные показания и выдал часть похищенных товаров. По выявленному факту преступной деятельности возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

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