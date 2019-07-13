Ночной трейдинг на валютном рынке Форекс

Тем людям, которые решили заняться торговлей на финансовых рынках известно, что Форекс работает круглосуточно.

Исключение – выходные дни и мировые праздники, такие как Новый год, Рождество и подобные им. Рыночные котировки во время торгового дня меняются с разной скоростью и импульсивностью. Если во время европейской или американской сессии на рынках отслеживается по многим торговым активам повышенная волатильность, то ночью он становится спокойным и его намного легче прогнозировать. Такой особенностью и закономерностью финансовых рынков пользуется очень многие трейдеры и успешно на нем зарабатывают.

Особенности ночной торговли

Если валютный спекулянт в качестве торгового актива выбрал европейскую валюту к доллару, то ему просто необходимо узнать текущий курс доллара по ЦБ, а также евро и проанализировать исторические данные по выбранному активу. Это называется – прогноз рыночного движения.

То есть, зная текущие котировки, а также их историю при помощи самых различных инструментов, например, таких как индикаторы, уровни, свечи и другие виды можно спрогнозировать вероятное будущее движение. Это очень важный параметр в трейдинге, который позволяет полноценно оценивать рыночную ситуацию и получать прибыль на Форекс.

В ночное время намного легче прогнозировать рынок, так как он более предсказуем. Это обуславливается тем, что в это время практически не бывает крупных участников и маркет-мейкеров. Большинство торговых позиций либо остаются неизменными при долгосрочных перспективах или уже закрыты с фиксированием прибыли/убытков.

Преимущества ночной торговли:

Лёгкая прогнозируемость рыночного движения.

Рынок практически малоподвижен или имеет движения в узком диапазоне.

Возможность торговать более крупными объемами лотов при минимальных рисках.

Пример ночного трейдинга

Самое главное – это правильно выбрать торговый инструмент. Если допустим, трейдер будет использовать такой мажор как европейская валюта к американскому доллару, то в большинстве случаев торговля в ночное время вполне оправданна.

Заниматься трейдингом в ночные часы достаточно просто. Первое что нужно сделать – это проанализировать исторические данные, чтобы понять рыночную ситуацию на текущий момент. Если отчетливо видно, что большинство крупных игроков зафиксировали свою прибыль, то наиболее вероятное направление движения – диапазон от поддержки к сопротивлению и наоборот. Также необходимо учитывать последние новости, то есть, как рынки отреагировали на них. В большинстве случаев движение будет продолжено в сторону новости.

На правах рекламы