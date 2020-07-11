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Ночные дожди ожидаются в Карелии в воскресенье

Новости. Погода
17:00, 11 Июля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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О погоде на 12 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По республике 12 июля, в воскресенье, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, на северо-востоке местами сильный, в отдельных районах - грозы.

Ветер западный,северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный, ночью местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью: +8, +13 градусов. Днем: +17, +22 градуса.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный умеренный, в первой половине ночи порывистый сильный.

Температура воздуха ночью: +10, +12 градусов. Днем: +19, +21 градус.

 

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