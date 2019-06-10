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Новости. Общество
07:15, 10 Июня 2019
фото: Столица на Онего / Николай Смирнов

"Ночные волки" промчатся по набережной Петрозаводска

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Мотопробег пройдет в Петрозаводске 12 июня, сообщили в Петросовете.

Мотопробег приурочен ко Дню России 12 июня.

Организаторами ежегодного мероприятия выступили КРОФ "Эстафета поколений", мотоклуб "Ночные волки. Карелия" и администрация Петрозаводска.

Маршрут байкеров с российскими триколорами будет пролегать от набережной Онежского озера по главным улицам карельской столицы.

Конечной точкой мотопробега станет праздник "Славься, Отечество!", который пройдет в микрорайоне Соломенное на ул. Труда, 4. Стартует акция в 12.00.

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