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"Ночные волки" в Карелии привезли детям Деда Мороза со Снегурочкой (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 23 Декабря 2020
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В преддверии Нового года карельское отделение мотоклуба "Ночные Волки" устроило праздник для детей Медвежьегорского района Карелии.

Об этом рассказали организаторы на странице Ночные Волки. Карелия Вконтакте.

В гости к детям приехал Дед Мороз на квадроцикле и Снегурочка на чёрном джипе.

"Она зазывала ребятишек в хороводы, вместе с ним пела новогодние песенки и, конечно же, дарила подарки как самим виновникам торжества, так и всей ребятне, которая оказывалась рядом", - написали организаторы.

Кроме того, "Ночные волки" рассказали, что посетили городскую детскую больницу и под ее окнами слепили снеговика.

"Издавна на Руси сильный всегда помогал слабому. "Ночные Волки" без преувеличения - самый сильный мотоклуб в России. И поделившись своей силой с детьми, мы и сами становимся крепче и мощнее. Верим в силу Добра , хотим, чтобы все детские желания сбывались несмотря ни на что и благодарны возможности участвовать в создании Новогодней Сказки." - написал Вконтакте президент карельского отделения "Ночных Волков " Геннадий Мазов.

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Комментарии

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Врунов
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