Ночные заморозки ожидают Карелию в воскресенье

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на 29 августа.

В воскресенье, 29 августа, в районах Карелии будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5,+10°С, по северным и восточным районам +1, +6°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -2°С, днем +15, +20°С.

В Петрозаводске будет тоже переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет слабо меняться