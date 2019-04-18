Норвежские музыканты дали благотворительные концерты в Петрозаводске

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Музыканты выступили перед воспитанниками Центра помощи детям и подопечными Дома-интерната для ветеранов, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Проведение серии концертов фортепианной музыки было инициировано норвежскими гостями в рамках визита делегации Музыкальной школы Мо-И-Рана в Петрозаводск. Выступления получили название "Концерты дружбы".
Учащиеся Детской школы искусств им. М.А. Балакирева, Детской музыкальной школы им. Г. Свиридова и Музыкальной школы города Мо-И-Рана выступили перед воспитанниками Центра помощи детям и подопечными Дома-интерната для ветеранов.
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