Норвежцы приплыли из Осло в Петрозаводск на каяке

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В карельской столице остановились уникальные скандинавские путешественники.
"Норвежцы прибыли в Петрозаводск не на поезде или даже самолете, а на каяке. Двое потомков доблестных викингов совершают поход местам боевой и трудовой славы своих предков вокруг Скандинавского полуострова", - сообщили в клубе "Полярный Одиссей".
Двое норвежцев уже прошли Балтику, посетили Санкт-Петербург и теперь прибыли по Онежскому озеру в Петрозаводск
В дальнейшем иностранные путешественники планируют отправиться в Белое море через Беломорско-Балтийский канал.
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