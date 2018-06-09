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Новости. Общество
09:27, 09 Июня 2018

Норвежцы приплыли из Осло в Петрозаводск на каяке

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В карельской столице остановились уникальные скандинавские путешественники.

"Норвежцы прибыли в Петрозаводск не на поезде или даже самолете, а на каяке. Двое потомков доблестных викингов совершают поход местам боевой и трудовой славы своих предков вокруг Скандинавского полуострова", - сообщили в клубе "Полярный Одиссей".

Двое норвежцев уже прошли Балтику, посетили Санкт-Петербург и теперь прибыли по Онежскому озеру в Петрозаводск

В дальнейшем иностранные путешественники планируют отправиться в Белое море через Беломорско-Балтийский канал.

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