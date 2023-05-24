Новая парковка у железнодорожного вокзала в Петрозаводске будет платной не для всех

В сквере Ригачное поле открылась платная стоянка.

Стоянка, которую благоустроила РЖД, находится вдоль железной дороги рядом с подземным переходом. Заезжать на парковку можно с улиц Горького и Коммунальной. За час стоянки водителю легкового автомобиля придется заплатить 50 рублей, автобуса – 150, грузовика – 100.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», на платной стоянке у ж/д вокзала бесплатно могут припарковаться: машины экстренных служб, машины со значком «инвалид» (инвалид должен предоставить документы, что он зарегистрирован в федеральном реестре), машины участников ВОВ, машины многодетных семей (необходимо предоставить документы), машины, перевозящие группы детей, машины сотрудников РЖД, использующие стоянку по служебной необходимости.