Новая школа открылась в одном из районов Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл новую школу в городе Суоярви.

Новое здание Суоярвской средней общеобразовательной школы имени Ф. А. Шельшакова возвели благодаря национальному проекту «Образование», реализация которого завершилась в декабре 2024 года. С 2025 года дальнейшее развитие школьной инфраструктуры в Карелии продолжат в новом нацпроекте «Молодежь и дети».

27 января по случаю открытия школы в Суоярви на 330 мест на улице Победы состоялась торжественная линейка в светлом просторном актовом зале нового здания. Со знаменательным для города событием детей, их родителей и педагогов поздравил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Когда строятся новые школы, у городов, у поселков есть будущее! В здании созданы современные условия — здесь будут обучаться ученики 7-11 классов — помещения оснащены по последнему слову — это залог качественного эффективного образования. Хочу пожелать, чтобы как можно больше выпускников школы в дальнейшем связывали свою жизнь с Суоярви, — сказал Артур Парфенчиков. — Низкий поклон всем, кто участвовал, помогал в строительстве и подготовке школы к открытию! Суоярви уже сегодня очень уютный, комфортный для жизни город. Уверен, он продолжит хорошеть с каждым годом».

Площадь новой школы составляет свыше 6,7 тыс. кв. м. В здании предусмотрены все условия для обучения детей: большие светлые классы, профильные кабинеты: физики, химии, биологии, географии, классы-практикумы для проведения лабораторных работ, кабинеты для уроков труда, большой актовый зал на 210 мест, медицинский пункт, спортивный зал, лазерный стрелковый тир, помещение для музея, библиотека, кабинеты информатики, лингафонные кабинеты. Классы оборудованы современным мультимедийным оборудованием.

На входе располагается пост охраны, оснащенный системами сигнализации, пожарной безопасности, контроля доступа, телефоном, селекторной связью. В школе есть лифт, столовая на 165 посадочных мест, современный пищеблок.

«Это настоящая школа будущего! Поразили и покорили библиотека, спортивный и актовый залы, кабинеты домоводства, школьный музей. Новая школа — это новая жизнь с большими возможностями — безусловно ребятам здесь будет радостно и приятно учиться — это большой стимул не только для учебы, но и для творчества», — отметила учитель русского языка и литературы Елена Бабенкова.

Здание было построено карельской компанией АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация». На торжественной линейке символический ключ от школы директору учреждения Алексею Башкирову передал председатель совета директоров «КСМ» Николай Макаров. Линейка традиционно стартовала с гимна Российской Федерации, ученики младших классов прочитали стихотворения, школьники постарше выступили с творческими номерами. Ну, и конечно, прозвучал первый для школы и её учеников символический звонок на урок.

«Мне всё очень понравилось — просторные коридоры, большие кабинеты по моим любимым предметам: информатике, математике, физике. Всё красиво и масштабно», — поделилась ученица 11 класса Александра Макарова.

Строительство и капитальный ремонт школ — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». На съезде партии 14 декабря 2024 года Президент Владимир Путин отметил особую роль «Единой России» в реализации значимых для людей проектов, среди которых и обновление школьной инфраструктуры. Глава государства подчеркнул, что партия выступала их автором и вдохновителем, в том числе в первых национальных проектах. Также «Единая Россия» на всех уровнях законодательной власти обеспечивает финансирование программы строительства и капремонта школ из федерального и регионального бюджетов. В результате этой совместной работы в Карелии за последние годы построены пять новых школ: в поселке Деревянка, Петрозаводске, Кеми, Медвежьегорске и Суоярви.