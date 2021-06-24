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Новое оборудование установили в колониях Карелии, где шьют спецодежду

Новости. Общество
18:40, 25 Июня 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Около 40 единиц современного швейного оборудования установили в трех исправительных учреждениях республики, сообщили в УФСИН по Карелии.

Для исправительных колоний №1,7,9 закупили 30 современных прямострочных швейных машин, 4 единицы раскройного оборудования, 3 единицы пятиниточных стачивающе-обметочных швейных машин.

Современное оборудование обеспечит бесперебойное и качественное исполнение государственных и муниципальных заказов по пошиву средств индивидуальной защиты одноразового использования (медицинских халатов и костюмов,  бахил).

Вся спецодежда, выпускаемая учреждениями УФСИН по Карелии, сертифицирована, а средства индивидуальной защиты одноразового использования имеют медицинские регистрационные удостоверения.

Ранее в УФСИН рассказали о том, как развивают птицеводство в исправительных учреждениях.

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Комментарии

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врунофф
2021-06-25 19:01:01
Ночному фотографу дмитриеву даже швейную машинку не доверят. Не приучен с детства работать. Будет вечным исследователем по санузлу в бараке.
Никита
2021-06-25 18:44:07
Возрождение Карелии видимо на зоне будет , на свободе от чиновников пользы нет .
кир
2021-06-25 19:21:29
Никита, будет, когда она снова войдёт в состав России в виде Олонецких земель с управлением в одном центре. В Санкт-Петербурге.
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