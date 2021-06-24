Новое оборудование установили в колониях Карелии, где шьют спецодежду

Около 40 единиц современного швейного оборудования установили в трех исправительных учреждениях республики, сообщили в УФСИН по Карелии.

Для исправительных колоний №1,7,9 закупили 30 современных прямострочных швейных машин, 4 единицы раскройного оборудования, 3 единицы пятиниточных стачивающе-обметочных швейных машин.

Современное оборудование обеспечит бесперебойное и качественное исполнение государственных и муниципальных заказов по пошиву средств индивидуальной защиты одноразового использования (медицинских халатов и костюмов, бахил).

Вся спецодежда, выпускаемая учреждениями УФСИН по Карелии, сертифицирована, а средства индивидуальной защиты одноразового использования имеют медицинские регистрационные удостоверения.

Ранее в УФСИН рассказали о том, как развивают птицеводство в исправительных учреждениях.