890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителя Петрозаводска арестовали по обвинению в педофилии 2
Сегодня 06:40
Женщина погибла на лесном озере в Карелии 1
Сегодня 16:31
Еще больше, чем прежде, зарегистрировано за 24 часа новых случаев заболевания коронавирусом в Карелии 2
Сегодня 08:40
Генпрокурор России заявил, что в Карелии простаивает без дела дорогое медоборудование 7
Сегодня 12:53
Во время останова Петрозаводской ТЭЦ энергетики проведут ремонт дымовой трубы и заменят участок магистральной тепловой сети 3
Сегодня 10:16

Новое пособие хотят ввести для матерей-одиночек

Новости. Общество
21:05, 17 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Загрузка...

Национальный родительский комитет выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.

Соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, рассказала председатель НРК Ирина Волынец, пишет RT.

Она отметила, что в связи с пандемией коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация.

Несмотря на то что детям разных возрастов государство уже выделило средства на пособия, родители-одиночки остаются незащищённой социальной группой, считает Волынец.

"Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи", – сказано в тексте обращения.

При этом, отметила Волынец, все действующие льготы и пособия для этой группы родителей должны сохраниться в полном объёме. 

Ранее в НРК также предложили компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 4
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 11
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:02
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Билет в одну сторону 2
Сегодня 11:49
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
10.06.2020 11:35
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»