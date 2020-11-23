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Новое приложение для оформления мелких ДТП заработало по всей России

Новости. Общество
20:40, 23 Ноября 2020
фото: © istockphoto.com/Chainarong Prasertthai
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Мобильное приложение "Помощник ОСАГО" для оформления аварий без вызова ГИБДД с 23 ноября начало работать по всей России.

"Новый суперсервис" позволяет оформить ДТП без вызова на место инцидента сотрудников ГИБДД. Ранее эта услуга была доступна только для Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан, пишет РБК со ссылкой на Минцифры.

Программа позволяет при помощи смартфона зафиксировать происшествие, отправить данные в страховую компанию, заполнить данные на одном устройстве и получить все выплаты. У водителей не должно быть разногласий по поводу обстоятельств происшествия, а на смартфоне участника ДТП должно быть установлено приложение "Помощник ОСАГО". При этом оба гражданина должны иметь регистрацию ЕСИА – единой системы идентификации и аутентификации портала госуслуг.

"Имеется возможность выбрать вариант оформления ДТП с фотофиксацией или без нее. Оформление происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах 400 тыс. рублей, при отказе от фотофиксации – в пределах 100 тыс. рублей", – объяснили в ведомстве.

В Минцифре пообещали, что с 2021 года ДТП можно будет оформить и через приложение "Госуслуги.Авто". Эта программа заработает уже в ближайшее время. Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет.

Европротокол – система, при которой участники ДТП могут оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД, – начала действовать в России с 2 августа 2014 года. Обязательными условиями для использования европротокола являются отсутствие пострадавших и вреда иному имуществу, кроме двух транспортных средств. Оба участника должны иметь действующие полисы ОСАГО.

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