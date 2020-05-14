Новое судно ледового класса заложили на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе

На АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" 15 мая состоялась церемония закладки киля судна Буксир ASD 3413 ICE ледового класса, сообщили в Минэке Карелии.

В рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии под руководством Николая Патрушева продолжается всесторонняя поддержка Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Предприятие обеспечено заказами на ближайшие пять лет, реализуется проект глубокой модернизации завода.

Новый буксир ASD 3413 ICE обладает высокими ходовыми и маневренными характеристиками, современным дизайном; не загрязняет окружающую среду и способен к работам как в открытой воде, так и во льдах благодаря оптимизированной форме носа. Благодаря отличной маневренности судно можно использовать для швартовки и отшвартовки в портах и у терминалов, проводки, при тушении пожаров, заводке якорей, для прибрежной и морской буксировки.

Это первое судно, создающееся по голландском проекту, сообщил директор предприятия Владимир Майзус.

"Буксир строится по заказу Архангельского филиала ФГУП "Росморпорт", работать будет в районе Белого моря, Обской губы, порта Сабетта. Головное судно проекта разработала голландская компания Damen, в дальнейшем строительство таких судов может осуществляться как на верфях России, так и по всему миру", – отметил Владимир Майзус.

Для работ в порту и терминалах судно оснащено комбинированной буксирной лебедкой с двойным барабаном на носу для буксирных работ и кормовыми двойными барабанами для заводки якорей. Буксир имеет компактную надстройку на палубе бака с расположенной на палубе мостика рулевой рубкой, большую кормовую часть и просторную носовую часть палубы. Корпус со скругленными скулами и надстройка имеют полностью сварную металлическую конструкцию, он разделен на пять водонепроницаемых отсеков.

Энергетическая установка состоит из двух главных двигателей, которые по уровню вредных выбросов соответствуют требованиям ИМО уровня II, с пневматическим запуском и килевым охлаждением, с двумя винторулевыми колонками (ВРК), винтами фиксированного шага, установленными в кормовой части судна.

"Госкомиссией по подготовке к юбилею Карелии уделяется пристальное внимание деятельности предприятия, оказывается всесторонняя поддержка, в том числе на уровне федеральных органов власти. Так, предприятие обеспечено портфелем заказов на ближайшие 5 лет. Параллельно ведется работа по реализации проекта глубокой модернизации АО "ОССЗ" с внедрением цифровых технологий сопровождения строительства судов", – подчеркнул заместитель министра экономики республики Виктор Свирский.

Напомним, в настоящее время на предприятии ведется строительство двух лоцманских катеров с гибридной пропульсивной установкой проекта ST23WIM-Н, двух самоходных грунтоотвозных шаланд проекта НВ600, 7 судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба.