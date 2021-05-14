Реклама на сайте
Прислать новость
«Я люблю этот город. Я взял на себя ответственность за него»: Любарский высказался о своем назначении главой Петрозаводска 5
14.05.2021 19:45
Завершены поиски молодого человека, который сел у вокзала в Петрозаводске в темный автомобиль и пропал 1
14.05.2021 16:50
Житель Петрозаводска совершил попытку суицида 2
14.05.2021 15:33
В Петрозаводске ищут водителя, не пропустившего пожарную машину (ВИДЕО) 3
14.05.2021 14:45
Одиночные пикеты пациентов с диабетом прошли в Петрозаводске (ФОТО) 7
14.05.2021 19:18

Новое судно, построенное в Петрозаводске, спустили на воду с участием Любарского

Новости. Экономика
14:08, 15 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду азимутального буксира «Помор».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Буксир построен по заказу ФГУП «Росморпорт» для Архангельского филиала. Судно с усиленным корпусом, ледовыми подкреплениями и кранцами обладает хорошими буксировочными характеристиками и маневренностью и предназначено для морской буксировки судов, плавучих объектов и сооружений на чистой воде и в ледовых условиях.

В церемонии участвовал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Судно — серьезный производственный продукт, который создан трудом петрозаводчан. Поэтому сегодня я не мог не прийти на это мероприятие и не сказать спасибо тем, кто сотворил эту мощь — труженикам завода. Спасибо вам, земляки, работники завода, петрозаводчане», — сказал глава города.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»