Новое судно, построенное в Петрозаводске, спустили на воду с участием Любарского

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду азимутального буксира «Помор».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Буксир построен по заказу ФГУП «Росморпорт» для Архангельского филиала. Судно с усиленным корпусом, ледовыми подкреплениями и кранцами обладает хорошими буксировочными характеристиками и маневренностью и предназначено для морской буксировки судов, плавучих объектов и сооружений на чистой воде и в ледовых условиях.

В церемонии участвовал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Судно — серьезный производственный продукт, который создан трудом петрозаводчан. Поэтому сегодня я не мог не прийти на это мероприятие и не сказать спасибо тем, кто сотворил эту мощь — труженикам завода. Спасибо вам, земляки, работники завода, петрозаводчане», — сказал глава города.