Новое судно спущено на воду на Онежском судостроительном заводе в Карелии

На Онежском судостроительном-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду рабочего катера с гибридной пропульсивной установкой проекта ST23WIM-H "Анатолий Климов".

В рамках деятельности Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии продолжается модернизация одного из крупнейших предприятий республики - Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

"Предприятие имеет большое значение для развития экономического потенциала Республики Карелия. Завод обеспечивает стабильный рост объемов производства. Мы уделяем пристальное внимание деятельности предприятия, оказываем всестороннюю поддержку, в том числе содействуем в решении вопросов на уровне федеральных органов власти" - подчеркнул заместитель министра экономики Республики Карелия Виктор Свирский.

Новый катер, спущенный сегодня воду на Онежском судостроительном-судоремонтном заводе, предназначено для обследования состояния судоходных путей; доставки комиссий, членов экипажей и их семей; осмотра и экологического мониторинга акваторий; участия в спасательных операциях; при необходимости – осуществления доставки и снятия лоцманов с судов, а также лоцманского сопровождения на судоходных путях. Длина катера 25,7 метров, ширина почти 7 метров, общее количество экипажа от 2 до 10 человек.

Основная отличительная характеристика рабочего катера заключается в его гибридной установке, которая позволяет в оптимальном режиме использовать судовые двигатели.

Корабелов поблагодарил директор завода Владимир Майзус.

"Впервые в стране был построен катер с такой установкой. Гибридная пропульсивная установка — это перспектива не только российского, но и мирового судостроения. Она позволяет в оптимальном режиме использовать судовые двигатели. Катер построен по заказу Федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт" и будет передан в эксплуатацию Ванинскому филиалу. Это первый спуск судна в этом году на нашем заводе", - отметил он.

Судно может эксплуатироваться круглогодично по своему назначению в незамерзающих морях и в летний период в замерзающих морях в умеренном морском климате при расчетных температурах наружного воздуха от -20 °С до +35 °С; забортной воды от -2 °С до +15 °С.

На сегодняшний день на предприятии полностью налажен производственный цикл судостроительного и судоремонтного производства, ведется строительство 6 судов служебно-вспомогательного и технического флота: строительство двух рабочих катеров с гибридной пропульсивной установкой проекта ST23WIM-H, двух самоходных двухвинтовых грунтоотвозных шаланд проекта HB600, азимутального буксира проекта ASD 3413.

Напомним, работа по реализации инвестиционного проекта "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (глубокая модернизация) производственных мощностей АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" ведется в рамках поручений государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия, возглавляемой Секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.