890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В соседней с Карелией Финляндии началась масштабная забастовка в лесной промышленности 11
Сегодня 10:53
Водитель в наркотическом опьянении возил пассажиров по Петрозаводску 1
Сегодня 17:02
Приезжий врач будет круглосуточно лечить жителей отдаленного поселка Карелии 2
Сегодня 08:25
Снегопад обрушится вечером на Карелию 1
Сегодня 12:58

Новое судно спущено на воду на Онежском судостроительном заводе в Карелии

Новости. Экономика
16:52, 28 Января 2020
фото: Пресс-служба правительства Карелии
Загрузка...

На Онежском судостроительном-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду рабочего катера с гибридной пропульсивной установкой проекта ST23WIM-H "Анатолий Климов".

В рамках деятельности Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии продолжается модернизация одного из крупнейших предприятий республики - Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

 

"Предприятие имеет большое значение для развития экономического потенциала Республики Карелия. Завод обеспечивает стабильный рост объемов производства. Мы уделяем пристальное внимание деятельности предприятия, оказываем всестороннюю поддержку, в том числе содействуем в решении вопросов на уровне федеральных органов власти" - подчеркнул заместитель министра экономики Республики Карелия Виктор Свирский.

Новый катер, спущенный сегодня воду на Онежском судостроительном-судоремонтном заводе, предназначено для обследования состояния судоходных путей; доставки комиссий, членов экипажей и их семей; осмотра и экологического мониторинга акваторий; участия в спасательных операциях; при необходимости – осуществления доставки и снятия лоцманов с судов, а также лоцманского сопровождения на судоходных путях. Длина катера 25,7 метров, ширина почти 7 метров, общее количество экипажа от 2 до 10 человек.

Основная отличительная характеристика рабочего катера заключается в его гибридной установке, которая позволяет в оптимальном режиме использовать судовые двигатели.

Корабелов поблагодарил директор завода Владимир Майзус.

"Впервые в стране был построен катер с такой установкой. Гибридная пропульсивная установка — это перспектива не только российского, но и мирового судостроения. Она позволяет  в оптимальном режиме использовать  судовые двигатели. Катер построен по заказу Федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт" и будет передан в эксплуатацию Ванинскому филиалу. Это первый спуск судна в этом году на нашем заводе",  - отметил он.

Судно может эксплуатироваться круглогодично по своему назначению в незамерзающих морях и в летний период в замерзающих морях в умеренном морском климате при расчетных температурах наружного воздуха от -20 °С до +35 °С; забортной воды от -2 °С до +15 °С.

На сегодняшний день на предприятии полностью налажен производственный цикл судостроительного и судоремонтного производства, ведется строительство  6 судов служебно-вспомогательного и технического флота: строительство двух рабочих катеров с гибридной пропульсивной установкой проекта ST23WIM-H, двух самоходных двухвинтовых грунтоотвозных шаланд проекта HB600, азимутального буксира проекта ASD 3413.

Напомним, работа по реализации инвестиционного проекта "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (глубокая модернизация) производственных мощностей АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" ведется в рамках поручений государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия, возглавляемой Секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске

Аналитика

27.01.2020 16:16
Политкухня
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет?
От результата мартовских выборов зависит не только политическая ситуация в Приладожье, но и ее развитие в Карелии в целом.
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 6
27.01.2020 09:33
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
27.01.2020 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»