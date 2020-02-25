Новое управление мэрии Петрозаводска будет следить за представителями гражданского общества

Депутаты Петрозаводского городского совета поддержали идею создания в мэрии Петрозаводска управления общественных связей.

Сегодня на сессии горсовета депутаты проголосовали за внесение изменений в структуру мэрии Петрозаводска, которые предполагают организацию в ее стенах управления общественных связей.

В пояснительной записке к проекту решения сообщалось, что новое управление, в частности, должно заниматься совершенствованием механизмов развития гражданского общества.

Напомним, обсуждение законопроекта о создании в городской мэрии нового управления обернулось скандалом. На заседании комиссии Петросовета депутат Александр Анишин допустил ряд резких высказываний в адрес горожан, выступающих с критикой действий чиновников. За свои слова Анишину в итоге пришлось принести извинения.

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