890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Расселявшая аварийный фонд компания отсудила более 130 млн рублей у властей Карелии 4
25.02.2020 16:44
Автомобилисты столкнулись и собрали "паровоз" в центре Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня 07:15
Экологический конфликт в карельском поселке Пиндуши грозит стать политическим 4
Сегодня 10:29
Бизнесвумен из Карелии попалась на взятке полицейскому 2
25.02.2020 15:57
Как "штурмовали" правительство Карелии в 90-е (ФОТО) 15
25.02.2020 16:06

Новое управление мэрии Петрозаводска будет следить за представителями гражданского общества

Новости. Общество
11:59, 26 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Депутаты Петрозаводского городского совета поддержали идею создания в мэрии Петрозаводска управления общественных связей.

Сегодня на сессии горсовета депутаты проголосовали за внесение изменений в структуру мэрии Петрозаводска, которые предполагают организацию в ее стенах управления общественных связей.

В пояснительной записке к проекту решения сообщалось, что новое управление, в частности, должно заниматься совершенствованием механизмов развития гражданского общества.

Напомним, обсуждение законопроекта о создании в городской мэрии нового управления обернулось скандалом. На заседании комиссии Петросовета депутат Александр Анишин допустил ряд резких высказываний в адрес горожан, выступающих с критикой действий чиновников. За свои слова Анишину в итоге пришлось принести извинения.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-02-26 13:19:48
Власть (чиновники) была везде и всегда хуже свой граждан, обычных людей.
И если люди "говно", как сказал Анишин, тогда кто же они - власть ?
Анишин ты просто супер, спасибо тебе, раз тебя не сняли с должности, не выгнали с партии, не выперли с депутатов, то теперь мы "говно" точно знаем, что все твои соратники по партии, твои коллеги по должности, и народные избранники (за редким исключением) являются ничтожествами, лицемерами и преступными элементами.
прихожанин
2020-02-26 13:26:21
drug, +++++10000005555555500000
говно оно и есть говно , хоть где .
новый
2020-02-26 13:07:41
Анишин прав. Очень много развелось всякой шелупони, которой лишь бы против.
Вася
2020-02-26 13:06:50
Народ глуп и доверчив, он послушный, как раб, а почему бы этим не воспользоваться? Поэтому он уже 20 лет у власти и поэтому богатеют только его друзья и коррумпированные чиновники.
Изя
2020-02-26 13:35:56
Вася, Ой ёй ёй , Васссссилий , на что замахнулся , на святое . впрочем уже в прошлом видимо )))
Os
2020-02-26 13:02:04
И так понятно, что обществу от мэрии нужно - навести порядок в городском хозяйстве и общественном транспорте. Зачем целое управление мэрии, которое политикой вроде и не должна заниматься?
прихожанин
2020-02-26 12:53:38
Анишина снять с музея и поставить начальником , пусть и следит за всяким там говном .
Вася
2020-02-26 12:28:52
Одной из самых неудачных мер, было сворачивание российской промышленности и переориентация ее на продажу за рубеж полезных ископаемых, которые казались неисчерпаемыми. И покупка всего остального за вырученные от их продажи средства.
кир
2020-02-26 12:49:38
Вася, всё правильно. Подспудно в подсознании лежит возможность большой войны со всем миром.
Вася
2020-02-26 12:28:16
Мало того, воодушевленный высокими ценами на нефть, он ощутил себя экономическим гуру и напринимал крайне неудачных решений, подсказанных ему окружением
Вася
2020-02-26 12:24:49
Времени у самого президента на раскачку не осталось и приходится срочно менять дислокацию и перебираться в кресло руководителя Госсовета.
User
2020-02-26 12:22:46
За представителями гражданского общества уже следят полиция и Центр "Э". Зачем налогоплательщикам на шее новое бестолковое управление?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
19.02.2020, 08:40
Житель Карелии набрал кредитов и умер
20.02.2020, 11:08
Камеры зафиксировали сильную вспышку над одним из городов Карелии (ВИДЕО)
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны
22.02.2020, 10:52
"Пятерочка" в ближайшие месяцы откроет в Карелии 10 новых магазинов
19.02.2020, 16:34
Власти хотят расторгнуть договор с компанией, организовавшей платную парковку у ж/д вокзала Петрозаводска

Чтиво

Сегодня 12:43
Без политики
Какую рекламу выбрать для бизнеса
Если у вас есть свой бизнес – прочитайте эту статью.
Костная клиника: кровь почистили - и вдруг отступил былой недуг
Сегодня 09:13
Жизнь перевернулась 1
25.02.2020 13:38
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
19.02.2020 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»