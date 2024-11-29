Новое воинское подразделение появится в Карелии

Глава республики рассказал о новой бригаде войск Ленинградского военного округа.

Глава Карели Артур Парфенчиков рассказал о формировании отдельной железнодорожной бригады Ленинградского военного округа, которая будет дислоцироваться в республике.

«Главная задача нового подразделения — обеспечивать безопасность железных дорог и сооружений, а также восстанавливать и строить новые магистрали», — уточнил Артур Парфенчиков, напомнив о боевом и трудовом путем части, преемником которого стала нынешняя бригада. После Великой Отечественной войны, а которой она принимала участие, бойцы части построили 1500 километров железнодорожных путей, 5 больших мостов, свыше 180 километров линий электропередач и 350 километров линий связи.

«В середине 90-х бригаду расформировали. Сегодня ситуация другая — мы вновь противостоим коллективному Западу, который пытается ослабить Россию. Поэтому мы и укрепляем нашу обороноспособность и безопасность. Поздравляю личный состав части с днем ее рождения! Это новая страница в военной истории Карелии», — отметил Артур Парфенчиков.