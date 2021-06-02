Нового прокурора Карелии Дмитрия Харченкова представят подчиненным 9 июня

Карен Габриелян, руководивший прокуратурой Карелии в течение 10 лет, 3 июня прощается с коллективом.

Сегодня, 3 июня, сотрудники прокуратуры Карелии провожают 57-летнего Карена Габриеляна, руководившего надзорным ведомством республики с 22 ноября 2011 года. Поскольку по существующему закону такой руководитель не может занимать одну и ту же должность более 10 лет (два срока по пять лет каждый), то недавно, 26 мая президент России подписал Указ «О назначении нового прокурора Карелии». Им стал 46-летний, теперь уже бывший зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков.

Что касается Карена Габриеляна, то он этим же президентским указом от 26 мая назначен прокурором Челябинской области. По имеющейся информации, на новое место работы Карен Габриелян отправится уже в пятницу 4 июня. И уже с 7 июня, как сообщил челябинский сайт znak.com, его представят губернатору Алексею Текслеру, руководителям силовых структур и коллективу.

- По причине ротации мне, к сожалению, придется проститься с Карелией, - признался ранее Карен Габриелян в интервью «Столице на Онего».

Сейчас врио прокурора Карелии является опытный заместитель Сергей Губин. Но уже в понедельник 7 июня ожидается приезд в Петрозаводск Дмитрия Харченкова.

Как стало известно "Столице на Онего", 9 июня заместитель генерального прокурора России по СЗФО Алексей Захаров представит Дмитрия Харченкова коллективу карельской прокуратуры. Участвовать в этом знаковом мероприятии будут глава республики Артур Парфенчиков, руководители силовых ведомств Карелии и другие официальные лица.

Напомним, выпускник Гуманитарного университета профсоюзов города на Неве по специальности «юриспруденция», Дмитрий Харченков работает в прокуратуре уже 25 лет. При этом, в начале 90-х он трудился техником научно-производственного кооператива «Гефест», а с 1994 по 1996 год был юристом Санкт-Петербургской Епархии Русской православной церкви. После этого работал следователем, старшим следователем, прокурором-криминалистом и на других должностях в прокуратуре Калининского, Кировского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. Заместителем прокурора северной столицы был с 10 февраля 2014 года.

Государственный советник юстиции 3 класса Дмитрий Харченков – почетный работник прокуратуры России, награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».