Будущий прокурор Карелии работал в Епархии

Дмитрий Харченков, который в ближайшее время сменит руководителя карельской прокуратуры Карена Габриеляна, трудился юристом Санкт-Петербургской Епархии.

Зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков, предложенный президентом РФ на должность прокурора Карелии, успешно прошел вместе с другими кандидатами в руководители надзорных ведомств в регионах консультации в Совете Федерации. Об этом стало известно сегодня, 19 мая, в ходе заседания верхней палаты парламента.

«По всем кандидатам, представленным президентом РФ, комитеты СФ приняли положительное заключение. Соответствующий доклад был представлен председателю Совета Федерации – для информирования президента РФ о проведенных консультациях», - заявил на заседании председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, в соответствии с Регламентом палаты, письмо о результатах проведения консультаций будет направлено президенту России, сообщается на сайте Совфеда.

Напомним, 46-летний Дмитрий Харченков уже 25 лет работает в прокуратуре. Но в надзорное ведомство он пришел не сразу. В начале 90-х он работал техником научно-производственного кооператива «Гефест». С 1994 по 1996 годы Харченков был юристом Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата). Из Епархии он перешел на должность следователя в прокуратуру. С 2013 года работает заместителем прокурора северной столицы.

Ранее Карен Габриелян, руководивший прокуратурой республики в течение 10 лет, попрощался с Карелией.