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Нового прокурора Петрозаводска поздравили словами «процесс ради процесса никому не нужен»

Новости. Общество
16:50, 22 Июля 2022
фото: страница Надежды Дрейзис Вконтакте

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Прокурором столицы Карелии назначен Сергей Кокорев, исполнявший обязанности руководителя ведомства.

Об этом сообщила председатель Петросовета Надежда Дрейзис.

Она рассказала, как прошло торжественное собрание, посвященное назначению.

«На торжественном собрании прокурор Республики Карелия Дмитрий Николаевич Харченков напутствовал нового руководителя городской прокуратуры словами: „Важен не процесс, а результат. И только результат может считаться выполнением поставленных задач. Процесс ради процесса никому не нужен“. Напутствие совершенно верное и правильное. Подходит для всех», — отметила Дрезис.

Кокорев был назначен исполняющим обязанности прокурора Петрозаводска весной этого года.

Как сообщалось ранее, предыдущий прокурор Петрозаводска Артур Фрейман ушел в отставку 24 января вместе с двумя заместителями.

 

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