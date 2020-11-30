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Новогоднюю елку стали устанавливать в городе горняков в Карелии

Новости. Общество
13:08, 01 Декабря 2020
фото: © паблик Вконтакте "64 параллель онлайн"
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Вслед за Петрозаводском в Костомукше начались работы по установке главной елки.

"А прямо сейчас помощники Деда Мороза устанавливают на площади Культурно-спортивного центра "Дружба" праздничную елку!" – пишут в паблике "64 параллель онлайн".

Костомукшу, как и Петрозаводск, стали украшать к Новому году раньше обычного.

Напомним, на площади Кирова в столице Карелии установили 18-тиметровую новогоднюю елку. В этом году символ праздника в центре карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд. Кроме того, в разных районах города появится 16 искусственных и натуральных елей.

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Комментарии

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агрекалчнутый
2020-12-01 13:18:30
Самое забавное, что истерить по этому поводу будет вечнонедовольная петрозаводская либерастня :)
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