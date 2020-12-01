Новогоднюю елку в Петрозаводске собрали и украсили менее чем "за 30 секунд" (ВИДЕО)

В Сети появилось видео ускоренной съемки сборки елки на площади Кирова.

В паблике "Живой Петрозаводск" появилась ускоренная видеозапись сборки главной елки столицы Карелии. Устанавливать и украшать новогоднюю красавицу начали утром 27 ноября, а закончили вечером 29 ноября.

Как устанавливали елку, запечатлела камера компании "Ситилинк".

В администрации города ранее сообщали, что в этом году Петрозаводск раньше обычного решили начать украшать к Новому году.

"В этом году символ праздника в центре карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд. Кроме того, в разных районах города появится 16 искусственных и натуральных елей", – сообщили в мэрии города.