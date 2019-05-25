"Новости из будущего" в сфере экономики разочаровывают жителей Карелии

Политолог Олег Реут рассуждает о перспективах строительства в Карелии объектов, заявленных ранее инвесторами.

Ожидаемые республиканским правительством 5 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2019 году, погоду не изменят. Их большая часть будет направлена на социальные проекты, которые не обеспечат мультипликативный экономический эффект. В таких условиях региональная экономическая система должна пройти через сложный период реформ. В первую очередь они связаны с осознанием, что невозможно быстро расти без интеграции в глобальную экономику.

Уже который год жители Карелии слышат, что изоляция от европейской и глобальной экономики помогает сконцентрироваться, инвестировать, догонять и перегонять. Но, как справедливо отмечает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, "никакой автомобиль, телефон, продукт сегодня нельзя создать в изоляции, особенно в такой, как ни странно, относительно небольшой экономике, как российская". А если вспомнить, что карельская экономика – это менее 1% от общероссийской, то вызовы самоограничения и изоляции становятся на порядок существеннее. И здесь никакие "новости из будущего" не помогают. Одни разочарования будут неизбежно наслаиваться на другие.

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