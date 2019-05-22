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Новости. Экономика
11:15, 22 Мая 2019
фото: "Столица на Онего"

"Новости по поводу проектов в экономике Карелии оборачиваются неприятным обманом надежд"

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Политолог Олег Реут рассуждает о перспективах строительства в Карелии, заявленных ранее инвесторами.

Испытывать разочарования всегда неприятно. Несостоявшееся и несбывшееся вызывает чувство неудовлетворённости. Обман в ожиданиях соседствует с сожалением, а порой и с огорчением. Именно через такие чувства приходится проходить, когда соотносишь с действительностью, казалось бы, совсем недавние планы.

"Амкодор" обещает собрать первую лесозаготовительную машину в Петрозаводске уже в мае". Так назывался материал, сообщающий о планах белорусского холдинга дать новый импульс в развитии второй площадки бывшего Онежского тракторного завода. Можно было бы предположить, что в заголовок вкралась какая-то неточность. Ведь для полноформатного запуска современного машиностроительного предприятия требуется минимум год. Однако в тексте статьи были приведены слова Александра Шакутина, заместителя генерального директора ОАО "Амкодор" – управляющей компании холдинга: "В мае мы планируем сделать сборку первых машин, чтобы получить сертификат соответствия". До конца мая осталась неделя, и что-то подсказывает, что в словах господина Шакутина, к искреннему сожалению, придётся разочароваться. Уже не раз и не два "новости из будущего" оборачиваются неприятным обманом надежд.

Естественно, это не какая-то региональная специфика. Сегодня вся российская экономика проходит сложный период огорчения. В первом квартале текущего года отечественный ВВП в годовом выражении вырос только на 0,5%. Об этом свидетельствуют официально объявленные данные Росстата. Это минимальные темпы за последние два года. Большинство аналитиков едины: "экономика – на грани рецессии". Для сравнения: в последнем квартале 2018 года национальная экономика, по подсчётам Росстата, выросла на 2,7%.

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Комментарии

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zanoza
2019-05-22 11:33:45
Вообще-то инвестор-это хозяин бизнеса. Правительству Карелии надо искать не инвесторов, а кредиторов или займодателей, не слишком подробно рассказывая о проектах под которые привлекаются заёмные средства. Либо найти себе ,как инвестору, подходящего соинвестора в лице делового партнёра или владельца денег. В наше время инвесторов любят искать власть имущие. Во-первых, ищут они за государственный счёт, находясь при важном государственном деле. А во-вторых, с реальным инвестором можно как следует подзаработать, предоставив ему государственные ресурсы для осуществления проекта. Вот результат такого "партнёрства" мы с вами сейчас и наблюдаем на примере инвестора "Амкодор".
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