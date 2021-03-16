Новую категорию льготников предлагают создать в России

Создать новую льготную категорию граждан - "ликвидаторы пандемии коронавируса" - и предоставить им определенные преференции предложили в Общественной палате России.

Как сообщает РИА Новости , такое предложение содержится в письме первого зампреда Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)", - говорится в письме.

Какие льготы им могут предоставить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".