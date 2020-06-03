Новые аппараты для диагностики на COVID-19 установят в учреждениях здравоохранения Карелии

Республиканский кожно-венерологический диспансер и Республиканский перинатальный центр приобрели аппараты для ПЦР-диагностики.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Карелии, установка и запуск оборудования – аппаратов для ПЦР-диагностики, применяемой для выявления коронавирусной инфекции, в диспансере и перинатальном центре планируется на следующей неделе.

В оперштабе напомнили, диагностика на COVID-19 осуществляется сегодня с помощью специальных анализаторов на базе пяти лабораторий: Центра гигиены и эпидемиологии республики, Республиканского противотуберкулезного диспансера, Республиканского кожно-венерологического диспансера, Республиканской инфекционной больницы, лаборатории системы УФСИН по Карелии.

Для пациентов, направляемых на экстренную госпитализацию, ПЦР-диагностика на новую коронавирусную инфекцию организована в круглосуточном режиме на базе Республиканского противотуберкулезного диспансера. В мае 2020 года для диспансера приобретен еще один аппарат для ПЦР-диагностики.

Следующей на круглосуточный режим по диагностике по на COVID-19 перейдет лаборатория Республиканской инфекционной больницы.

Предпринимаемые меры позволили увеличить мощность лабораторий до 996 ПЦР-исследований в сутки, отметили в оперштабе Карелии по коронавирусу.

Ранее медики пожаловались главе Карелии на большие сроки выполнения анализов на коронавирус.