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Новые арт-объекты появились в столице Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
10:37, 25 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В Петрозаводске появились "Медведь" и буква финского алфавита, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На этой неделе в центре города появились еще два украшения –скамейка "Медведь" и фигура "Расставим все точки на "А". Монтаж объектов уже завершен.



Напомним, центральную часть города украсят восемь арт-объектов. Знак "100 лет Карелии", "Ряпушка", "Медведь", "Карельский лес – формула древостоя", "Расставим точки над А" (автор Владимир Зорин) и "Фотозона" (автор Александр Савельев) уже установлены.



В ближайшее время в Петрозаводске появятся "Онежские ФишКи" Александра Кима и "Калитки" Александра Савельева. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-06-25 10:50:05
В медведе хотя бы минимальная привлекательность, хотя называть это скамейкой как-то не с руки.
С "фотозоной" лажа. Дело даже не в том, что она похожа на заброшенную разбитую афишную тумбу (хотя в чём-то прикольная), а в том, что она не должна стоять на газоне. Когда траву вытопчут, железяка будет торчать в грязи.
"Код леса" - чудовище. Но туда хотя бы лазать фоткаться быстро перестанут, если вообще будут. Потому что он уже весь ржавый, а это только начало.
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