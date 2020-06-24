Новые арт-объекты появились в столице Карелии (ФОТО)

В Петрозаводске появились "Медведь" и буква финского алфавита, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На этой неделе в центре города появились еще два украшения –скамейка "Медведь" и фигура "Расставим все точки на "А". Монтаж объектов уже завершен.





Напомним, центральную часть города украсят восемь арт-объектов. Знак "100 лет Карелии", "Ряпушка", "Медведь", "Карельский лес – формула древостоя", "Расставим точки над А" (автор Владимир Зорин) и "Фотозона" (автор Александр Савельев) уже установлены.





В ближайшее время в Петрозаводске появятся "Онежские ФишКи" Александра Кима и "Калитки" Александра Савельева.