В Петрозаводске поселятся "Ряпушка" и "Мишка" (ФОТО)

В столице Карелии начался монтаж арт-объектов к 100-летию республики, сообщили в администрации города.

Восемь фигур появятся в разных районах Петрозаводска. Так, на Онежской набережной, неподалеку от Ротонды, начался монтаж знака "100 лет Карелии". До середины июня на спуске на набережную в створе улицы Свердлова будет установлен знак "Ряпушка", в сквере Кукольного театра - "Расставим точки над А", на площади Гагарина - "Калитка". Арт-объект "Карельский лес" будет установлен у дома №3 по проспекту Ленина, а "Мишка" - у дома №24. Места для "Фоторамки" и "Онежских фишек" согласовываются.

Арт-объекты в рамках муниципального контракта устанавливают ООО "Северин" и ООО "ЭТД". Авторы скульптур – Александр Ким, Владимир Зорин и Александр Савельев. Эскизы прошли согласование Градостроительного совета. Общая стоимость работ – около 1,5 млн рублей.

Все объекты должны быть установлены к середине июня, уточнили в мэрии.

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию республики в центре Петрозаводска продолжается ремонт фасадов зданий.