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В центре Петрозаводска продолжается ремонт фасадов зданий (ФОТО)

Новости. Общество
16:42, 27 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Работы ведутся уже на 13 объектах, сообщили в администрации города.

Среди объектов, которые уже ремонтируют в рамках подготовки к 100-летию республики, – дома № 4 и 10 на улице Дзержинского, дома № 2, 4 и 9 на улице Германа Титова, дома № 4, 25, 35 и 37 на проспекте Ленина, дом № 3 на улице Шотмана, дом № 1 на улице Свердлова, дом № 13 на улице Фридриха Энгельса и дом № 12 на улице Куйбышева.

 

На некоторых домах идут подготовительные работы: где-то устанавливают леса и сетку, где-то подрядчики ведут зачистку старых покрытий, грунтовку, шпаклеку, оштукатуривание поверхностей, демонтаж элементов водосточной системы с ее последующей заменой. Обновляют не только сами стены, но и балконы, карнизы, деревянные окна, металлические ограждения, декор, пожарные лестницы, перила и т.д. Цветовые решения согласовываются с архитектором в рамках, разработанных и утвержденных Градостроительным советом колористических решений, отметили в мэрии.

В администрации города сообщили, что на этой неделе состоялись аукционы на ремонт фасадов еще трех многоквартирных домов на проспекте Ленина. По их итогам ООО "Компания Вектор-РК" приведет в порядок здания № 1 и 17, а ООО "Диксли" – здание № 13. В данный момент идет процедура заключения муниципальных контрактов. Подрядчики приступят к работам в начале июня, а завершат ремонт в августе 2020 года.

 

Напомним, в 2020 году в Петрозаводске планируется привести в порядок 48 объектов.

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