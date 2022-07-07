Новые автобусы выйдут на пассажирские маршруты в районах Карелии

Власти Карелии купили 7 новых пассажирских автобусов для работы на муниципальных маршрутах в районах республики.

Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

«Машины будут работать на муниципальных маршрутах в Медвежьегорском, Сегежском, Пудожском и Кемском районах. Ещё 3 автобуса в ближайшее время направим в Костомукшу, Лахденпохью и Пряжу», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.

На покупку 7 автобусов было потрачено 40 млн. рублей из республиканского бюджета.