Новые директора появились в двух школах Петрозаводска

Стали известны результаты конкурса на должность директора в средних школах № 7 и № 3, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Состоялся конкурс на замещение должности директоров школ №7 и № 3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированной школы ЮНЕСКО.

На должность руководителя седьмой школы претендовали четыре кандидата. Победителем признана учитель русского языка и литературы МКОУ "Средняя школа № 1 г. Олонца" Екатерина Чанцева, набравшая 364 балла (91 % от максимального количества).

Среди трех претендентов на должность директора школы № 3 сильнейшей оказалась заместитель директора этой образовательной организации Ольга Германова. Она набрала 390 баллов (97,5 % от максимального количества баллов).