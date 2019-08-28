Новые директора появились в двух школах Петрозаводска

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Стали известны результаты конкурса на должность директора в средних школах № 7 и № 3, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Состоялся конкурс на замещение должности директоров школ №7 и № 3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированной школы ЮНЕСКО.
На должность руководителя седьмой школы претендовали четыре кандидата. Победителем признана учитель русского языка и литературы МКОУ "Средняя школа № 1 г. Олонца" Екатерина Чанцева, набравшая 364 балла (91 % от максимального количества).
Среди трех претендентов на должность директора школы № 3 сильнейшей оказалась заместитель директора этой образовательной организации Ольга Германова. Она набрала 390 баллов (97,5 % от максимального количества баллов).
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