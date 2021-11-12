890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Стали известны подробности обвинения, предъявленного директору регоператора по вывозу мусора в Карелии 8
Сегодня 15:52

Новые инструменты появились в музыкальном колледже и школах искусств в Петрозаводске

Новости. Общество
16:26, 05 Января 2022
фото: Артур Парфенчиков/ВК

Новости партнеров

Студенты Петрозаводского музыкального колледжа теперь репетируют на новых роялях, рассказал глава Карелии.

Руководитель республики Артур Парфенчиков о долгожданном событии в Петрозаводском музыкальном колледе. Здесь появились новые рояли.

«Рад за ребят и их педагогов! Это долгожданное для них событие, и состоялось оно благодаря нацпроекту «Культура», а также помощи Минпромторга России», - пишет Артур Парфеников на своей странице в соцсети.

По словам главы республики, кроме музколледжа, новые рояли, пианино, кантеле, аккордеоны, ксилофоны, синтезатор, барабаны, гитары и нотная литература появились в 17 детских школах искусств.

«В Карелии очень талантливая молодежь, и наша задача – создать условия для юных музыкантов. В этом году по нацпроекту «Культура» проведём еще один конкурсный отбор на приобретение инструментов», - сообщил руководитель республики.

Ранее сообщалось, новые пианино, аккордеоны и кантеле поступили в музыкальные школы Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2022-01-05 17:51:45
Живём бедненько но с музыкой, однако.
Teaтральный критик
2022-01-05 17:11:57
Не курят в подьездах и то хорошо
кир
2022-01-05 16:39:35
А студентка то ничего, - сказал кот. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.12.2021, 12:40
Очереди за хлебом выстроились в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.01.2022, 21:27
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в Карелии (СРОЧНО)
31.12.2021, 15:24
Как убирали снег с улиц Петрозаводска в ностальгические советские времена - все плохо (ФОТО)
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии

Аналитика

04.01.2022 09:00
Расследование
Я вам денежку принес 3
Кто, по версии следствия, выступил посредником передачи денег от директора ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова сотруднику Единого информационно-расчетного центра Карелии.
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 4
02.01.2022 09:07
Главные события: чем запомнился 2021 год 3
30.12.2021 17:49
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 3
30.12.2021 08:59
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 8
29.12.2021 10:57
Вся аналитика

Чтиво

31.12.2021 18:46
Без политики
«Спасибо за Сашу» 3
Непростая история о маленьком талантливом футболисте из Петрозаводска, чья мечта стала реальностью благодаря неравнодушным людям.
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»