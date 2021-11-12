Новые инструменты появились в музыкальном колледже и школах искусств в Петрозаводске

Студенты Петрозаводского музыкального колледжа теперь репетируют на новых роялях, рассказал глава Карелии.

Руководитель республики Артур Парфенчиков о долгожданном событии в Петрозаводском музыкальном колледе. Здесь появились новые рояли.

«Рад за ребят и их педагогов! Это долгожданное для них событие, и состоялось оно благодаря нацпроекту «Культура», а также помощи Минпромторга России», - пишет Артур Парфеников на своей странице в соцсети.

По словам главы республики, кроме музколледжа, новые рояли, пианино, кантеле, аккордеоны, ксилофоны, синтезатор, барабаны, гитары и нотная литература появились в 17 детских школах искусств.

«В Карелии очень талантливая молодежь, и наша задача – создать условия для юных музыкантов. В этом году по нацпроекту «Культура» проведём еще один конкурсный отбор на приобретение инструментов», - сообщил руководитель республики.

Ранее сообщалось, новые пианино, аккордеоны и кантеле поступили в музыкальные школы Карелии.