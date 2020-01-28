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Новые истребители пролетели над Карелией (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:49, 29 Января 2020
фото: © кадр из видео Минобороны РФ
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В Карелии прошли первые полеты и отработку воздушных задач эскадрильи Су-35С Западного военного округа.

Новые истребители были получены для авиационной группы в конце 2019 года, сообщает телеканал "Звезда".

Истребители Су-35 поколения 4++ с управляемым вектором тяги были собраны на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Сверхманевренные машины предназначены для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба и изоляции района боевых действий.

В ближайшее время эскадрилья Су-35С Западного военного округа приступит к первым воздушным "боям" и выполнению практических стрельб над авиационным полигоном в акватории Ладожского озера. 

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