Новые истребители пролетели над Карелией (ВИДЕО)

В Карелии прошли первые полеты и отработку воздушных задач эскадрильи Су-35С Западного военного округа.

Новые истребители были получены для авиационной группы в конце 2019 года, сообщает телеканал "Звезда".

Истребители Су-35 поколения 4++ с управляемым вектором тяги были собраны на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Сверхманевренные машины предназначены для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба и изоляции района боевых действий.

В ближайшее время эскадрилья Су-35С Западного военного округа приступит к первым воздушным "боям" и выполнению практических стрельб над авиационным полигоном в акватории Ладожского озера.