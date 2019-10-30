Новые камеры видеонаблюдения установлены в Карелии взамен сотни устаревших

В Петрозаводске и районах республики заменили 100 устаревших видеокамер системы "Безопасный город".

По сообщению Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в 2019 году в рамках развития комплексной системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Карелии заменены 100 устаревших видеокамер. В Петрозаводске установлено 68 новых камер, в 10 районах республики – 32. Общая стоимость государственных контрактов составила более 4 млн. 300 тыс. рублей.

По данным Госкомитета, сегодня в Карелии работают 211 объектов, в том числе 177 видеокамер, 21 устройство экстренной связи "гражданин-полиция", оборудованное переговорным устройством и скрытой видеокамерой, и 13 устройств экстренной связи "гражданин-полиция", оборудованных только переговорным устройством.